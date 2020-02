Motoragent Donovan Kartowardi is 9e verkeersdode dit jaar in Suriname

De man die gisteravond het leven verloor bij een tragisch verkeersongeval te Saramacca is de 28-jarige motoragent Donovan Kartowardi. Volgens de eerste berichten zou een autobestuurder, die uit een inrit kwam, de weg van de surveillerende motoragent hebben doorkruist.

Het ongeval vond rond 19.30u plaats ter hoogte van kilometer 54, te Catharina Sophia. Volgens Dagblad Suriname reed Kartowardi richting Calcutta en kwam met zijn motorfiets op het wegdek terecht, toen hij probeerde af te remmen voor de auto.

Hij raakte zwaargewond bij het ongeval en werd per ambulance afgevoerd voor verpleging, maar heeft het niet gered. Hij is de 9e verkeersdode tot nu toe dit jaar in Suriname.

Familie, vrienden en collega’s hebben vol ongeloof gereageerd op de plotselinge dood van de jonge agent. Zijn lichaam is voor onderzoek in beslag genomen.