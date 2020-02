Minister Elias presenteert Cubaanse artsen aan Pokigron

Minister Antoine Elias van Volksgezond heeft de Cubaanse artsen die in de omgeving Pokigron tot JawJaw tewerkgesteld zullen worden, afgelopen donderdag gepresenteerd aan de bewoners van het gebied. De bewindsman zei dat hij zelf met de artsen naar het gebied is gegaan omdat hij dat aan de gemeenschap had beloofd.

Districtscommissaris Humphrey Jeroe toonde zich bijzonder ingenomen met de komst van de arsten. Hij stelt dat dit een belofte is die de minister heeft gedaan aan de gemeenschap. De burgervader doet net als minister een beroep op de mensen om de artsen die daar zijn gestationeerd alle ondersteuning te geven.

De artsen zullen in het dorp Pokigron gestationeerd zijn en op gezette tijden de diverse gebieden doen aandoen, waardoor ook de gemeenschappen in de verschillende dorpen medische dienstverlening zullen genieten. In het Boven-Surname gebied zijn tien van de 50 Cubaanse artsen tewerkgesteld. Zij zijn op strategische plekken geplaatst voor het bieden van goede gezondheidszorg aan de lokale bevolking.

Het bezoek van de minister was tweeledig. De bewindsman heeft namens First lady Ingrid Bouterse-Waldring spullen waaronder naaimachines, schoeisels en speelgoederen voor de kinderen gedoneerd. De naaimachines zijn ter beschikking gesteld aan de vrouwenorganisaties in de dorpen Kajapaati, JawJaw en Abenaston.

Zowel de dorpsbewoners als het lokaal gezag hebben tijdens de krutu’s die zijn belegd hun dank uitgesproken aan het adres van de Surinaamse regering, meldt het ministerie van Volksgezondheid.