Inbrekers in vluchtauto veroorzaken frontale botsing met tegenligger

Drie inbrekers in een vluchtauto hebben afgelopen woensdag een frontale botsing op de Indira Gandhiweg veroorzaakt met een tegenligger, toen zij met een auto op de vlucht sloegen. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag. De politie wist één inbreker aan te houden na de aanrijding.

De politie van het bureau Lelydorp kreeg in de ochtenduren van dezelfde dag de melding van de diefstal door middel van braak op een woon adres in hun ressort. De inbrekers hadden het woonadres in een voertuig aangedaan.

Getuigen gaven het kenteken nummer van dat voertuig door aan de politie. Kort daarna signaleerden politieambtenaren van het bureau Rijsdijk en het Regio Bijstand Team Midden het voertuig in kwestie en zetten de achtervolging in.

Foto (c) Facebook/Xaviera Soerotaroeno – Bericht gaat verder onder de foto:

Tijdens de achtervolging veroorzaakten de inbrekers een frontale botsing met een tegenligger. De bestuurster van dat voertuig moest per ontboden ambulance afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Er bleken drie criminelen in de vluchtauto te zitten. Twee zagen kans te ontkomen door een bosschage in te vluchtten. De derde crimineel, die de auto bestuurde, werd aangehouden. Het betreft in deze de 36- jarige Maikel A.

In de vluchtauto zijn de goederen aangetroffen die weggenomen waren op het woonadres in het politie ressort Lelydorp. Daarnaast zijn ook andere spullen in de auto aangetroffen die hoogstwaarschijnlijk ook van misdrijf afkomstig zijn.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Maikel, A. ingesloten. Er wordt gewerkt aan de aanhouding van zijn voortvluchtige kompanen meldt de politie.

Posted by Soerotaroeno Xaviera on Wednesday, 19 February 2020