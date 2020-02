Familielid van president Bouterse toegetreden tot de VHP

Een familielid van de Surinaamse president Desi Bouterse, is gisteren toegetreden tot de VHP. Het gaat om de heer Rodney Bouterse, meldt de partij in een persbericht. Rodney bracht zaterdag 22 februari een kennismakingsbezoek aan VHP voorzitter Chan Santokhi. Na zijn kennismaking met de VHP voorzitter, heeft hij het VHP lidmaatschap aangevraagd en per direct toegetreden tot de VHP.

Volgens de heer Rodney Bouterse gaat het helemaal niet goed met het land, er is sprake van behoorlijke achteruitgang en op ons ligt een historische plicht om mee te helpen de achteruitgang te stoppen.

Hij is het helemaal niet eens met het beleid van president Bouterse en neemt daarom afstand van het wanbeleid. Hij benadrukte dat hij ook bereid is Suriname te redden, daarom ondersteunt hij de Orange Movement.

VHP voorzitter Chan Santokhi bedankte de heer Rodney Bouterse dat hij bereid is de VHP te ondersteunen en Suriname te helpen redden. Uit handen van de VHP voorzitter mocht de heer Rodney Bouterse, een exemplaar van het boek “Chan” in ontvangst nemen.