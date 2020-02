NDP DNA-lid Rajiv Ramsahai verspreidt fake chat berichten over VHP

Het houdt niet op met al die nep berichten in Suriname; ook vandaag was het weer raak. Dit keer wordt een DNA-lid van de NDP, te weten Rajiv Ramsahai (foto), beschuldigd van het verspreiden van screenshots van vermeende WhatsApp gesprekken, waarmee hij de VHP in diskrediet tracht te brengen. De VHP noemt de chat berichten fake.

De VHP reageerde direct door te stellen dat de NDP bezig is gefabriceerde app-berichten te verspreiden, in een poging de VHP kwaad te doen. “Op een doorzichtige manier is geprobeerd haatzaaiende informatie te plaatsen. De berichten zijn zichtbaar gemanipuleerd en elektronisch ‘ge-photoshopt’ met als doel verdeeldheid te zaaien en racisme aan te wakkeren” aldus de partij.

De VHP zegt hierover” “het eis en bekende strategie van de NDP, nu de partij op verlies staat in de opinie peilingen en geen inhoudelijk verweer heeft tegen 10 jaar corruptie en armoedebeleid. Met als hoogtepunt de heimelijke ‘diefstal’ van meer dan 100 miljoen USD uit particuliere gelden die bij de Centrale Bank waren gedeponeerd. De Nieuwe VHP tolereert dergelijk a-nationalistische taal en gedrag van de NDP niet en zal dat bij elke gebeurtenis bloot leggen en ontmaskeren.

Een van de mensen die in de fake berichten wordt genoemd is VHP topper Krishna Mathoera. Zij zegt zojuist daarover:

“Surinamers, alweer een laag bij de grondse, lafhartige manier van politiekvoering. De via app en facebook verspreidde communicatie is niet van mij. Is vals en bedoeld om VHP, haar DNA leden en mij te schaden. Het is Nep, net zo nep als Rajiv Ramsahai en zijn bazen. Wij kopen geen mensen om. Dat is niet de aard van de VHP. Wij overtuigen mensen met onze oprechtheid. Dat is zoek bij Ramsahai en zijn NDP leiding. Deze mensen zijn tot alles in staat. Ze zijn in paniek.Surinamers laten zich niet misleiden door deze wijze van politiek voering. Ze laten zich niet pakken, nooit meer. Ik ben niet bang. Ik laat me niet afschrikken. Ik vecht voor ons land, ons volk en onze kinderen.“

Ook VHP prominent Cedric van Samson reageerde op het verspreiden van de nepberichten. Hij deed dat in onderstaande videoboodschap:

Weer Fake news van de NDP Posted by Cedric van Samson on Saturday, 22 February 2020