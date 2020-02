Echtpaar Tahal – Achaibersing 60 jaar gelukkig getrouwd

Het echtpaar Tahal – Achaibersing herdacht op donderdag 20 februari hun diamanten bruiloft in Suriname. Adjunct districtssecretaris van Paramaribo-Noordoost L. Bouterse, heeft de felicitaties namens de Surinaamse president en de districtscommissaris overgebracht. Daarnaast heeft zij ook de gebruikelijke enveloppe en een bloemstuk overhandigd aan het echtpaar.

Tahal Harry Sriduth is geboren op 30 augustus 1933 te paramaribo en Achaibersing Tjanderwatie op 28 maart 1938. Harry en Tjanderwatie hebben elkaar op een feestje leren kennen. Het was liefde op het eerste gezicht. Ongeveer elf maanden na de kennismaking besloten de twee geliefden in het huwelijk te treden. Het echtpaar is gezegend met 3 kinderen en 5 kleinkinderen.

Tahal heeft vijf jaren zijn krachten gegeven bij het statistiekbureau en heeft vervolgens bij CLAD gewerkt tot na zijn pensionering. Zijn hobby’s zijn voetballen en knutselen. Zijn echtgenote heeft twee jaren gediend op een advocatenbureau en leest graag.

Het echtpaar geeft aan dat het geheim om het huwelijk in stand te houden gebasseerd is op vertrouwen en begrip.