Ndjuka hoopvol over conceptwet grondenrechten

“We kijken vol verwachting uit naar de behandeling van die wet in De Nationale Assemblee. We zijn content met de inhoud. Zoals het concept eruitziet, strookt het met hoe wij zelf ook denken over onze rechten op de gebieden in het binnenland. Als het parlement het precies zo aanneemt, althans zonder al te grote aanpassingen, zullen we blij zijn. Dus we zitten hier en we wachten op het nieuws dat DNA zover is. Of het nou voor of na de verkiezingen komt, deze wet geeft hoop”, aldus granman Bono Velantie van de Ndjuka op maandag 17 februari na een uiteenzetting van mr. Wensley Misiedjan, voorzitter van het Management Team (MT) Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname (MT).

Velantie heeft het MT gecomplimenteerd voor de wijze waarop zij wat hij noemt ‘de gevoelens van het binnenland’ heeft verwerkt in het wetsontwerp. Een delegatie van het MT was van zaterdag 15 tot en met dinsdag 18 februari op uitnodiging van Velantie op Drietabiki om de conceptwet nader toe te lichting aan het Traditioneel Gezag. De granman volgde de infosessie samen met hoofdkapiteins, kapiteins, hoofdbasjas en basjas van zijn stam. Misiedjan ging tijdens de sessie artikelsgewijs met het TG door de conceptwet en gaf toelichting over de strekking van de artikelen.

Rodney Black (voorzitter van de Commissie Demarcatie en lid van het MT) heeft de stamleiding met behulp van kaarten een overzicht gegeven van zowel hout- en goudconcessies alsook aangevraagde Surinaamse gemeenschapsbossen laten zien in het gebied waarop de stam grondenrechten claimt. De delegatie ging aan het eind van de infosessie in op vragen.

Granman Velantie heeft het MT na afloop van de missie bedankt voor de tijd en moeite om niet alleen de conceptwet toe te lichten, maar ook om onduidelijkheden weg te maken en misvatting uit de wereld te helpen. Ondertussen heeft ook de leiding van de Matawai-stam het MT per brief gevraagd om een infosessie, meldt het ministerie van Regionale Ontwikkeling.