Man die cocaïne in dozen via postbedrijf verstuurde aangehouden

Opnieuw heeft de Surinaamse politie een verdachte aangehouden, die via verzonden dozen bij een postbedrijf in Suriname, cocaïne probeerde te versturen. Dit keer gaat het om de 22-jarige Clifano B. meldt het Korps Politie Suriname.

Clifano heeft vorig jaar twee dozen ter verzending aangeboden bij een postbedrijf in Paramaribo. Tijdens controle door de douane recherché bleek dat er cocaïne in de dozen verborgen zat en zijn ze onderschept, meldt de politie vandaag.

De verzender werd op zijn woonadres te Flora opgespoord en is op vrijdag 7 februari door leden van de afdeling Narcotica Brigade aangehouden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

