JCCCP plantenkassen project verloopt vlot

Het Japan Caribbean Climate Change Partnership Project (JCCCP) heeft landen uit het Caraibisch gebied in de gelegenheid gesteld om projecten in te dienen, om in aanmerking te komen voor een Grant. Suriname heeft hiervan gebruik gemaakt en heeft een projectvoorstel ingediend welke in aanmerking is gekomen voor een Grant.

Het projectvoorstel van het ministerie van LVV hield in, het opzetten van plantenkassen bij kinderhuizen zodat deze zelfvoorzienend kunnen worden. De kinderhuizen die zijn gekozen zijn Odo Neti, Sukh Dhaam, Maria Hoeve en Stichting Open Poort ‘Olga Clarc’. Bij al deze tehuizen zijn de plantenkassen reeds opgezet en landbouw voorlichters van LVV gaan op regelmatige basis langs voor de nodige begeleiding.

Op woensdag 19 februari is een team van LVV getogen naar het district Saramacca alwaar bij het tehuis Eben Haezer de nodige zaden en messtoffen zijn geleverd. Abdul Kasijo, project coordinator namens het ministerie van LVV, gaf aan dat het planten in kassen als voordeel heeft dat er nauwelijks of geen weersinvloeden zijn. De gewassen zijn beschermd tegen zowel overvloedige regen alsook zon. Dit was ook het idee van Japan, de landbouw weerbaar maken tegen de optredende klimaatsverandering, plantenkassen zijn dan de meest geschikte oplossing.

Er is gekozen voor kindertehuizen daar deze vaak financieel afhankelijk zijn, tevens interesseer je jongeren, waardoor je de toekomst bijbetrekt en interesse opwekt voor de landbouw. Het tehuis kan dan in zijn groente behoefte voorzien en eventueel verkopen om zo de plantenkas draaiende houden. De continuiteit van de Surinaamse landbouw is enigszins gegarandeerd door de interesse van de jongeren.

Binnenkort zal het team van LVV ook het district Nickerie bezoeken om ook de kassen daar te voorzien van mest en zaden, meldt LVV.