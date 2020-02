Fernandes lanceert nieuwe zuurzak en markoesa ijsjes in Suriname

Fernandes Ice Cream N.V. heeft sinds kort haar smaken ijs uitgebreid. Het bedrijf in Suriname lanceerde nieuwe zuurzak en markoesa ijsjes na onderzoek naar de behoefte en wensen van de Surinaamse consument. Deze ijsjes zijn ontwikkeld op basis van echte vruchten pulp.

De introductie van deze nieuwe smaken komt volgens het bedrijf na een gedegen marktonderzoek. Hieruit bleek dat de consument een enorme interesse heeft voor ice-cream producten op basis van exotische vruchten uit het Amazone gebied. Als populairste smaken kwamen zuurzak en markoesa naar voren.

Na het ontwikkelen en testen van recepten, zijn onlangs twee nieuwe producten op de lokale markt gelanceerd, te weten Passion Fruit & Soursop Fruitpops. Fernandes Ice Cream directeur Elton Woei zegt tegen de redactie van Waterkant.Net dat het uitbrengen van deze producten past in de strategie om de Fernandes Brand te versterken. Het bedrijf heeft volgens hem gekozen voor productinnovatie en marktontwikkeling in de regio, als groeistrategie.

Fernandes Ice Cream N.V. is onderdeel van de Fernandes Group en is actief in de voedingsmiddelenindustrie. Zij houdt zich dagelijks bezig met de productie

van Ice Cream producten. Fernandes Ice Cream is FSSC 22000 (Food Safety System Certification) gecertificeerd.

Het bedrijf produceert sinds 2014 ook Ice Cream producten voor de regionale markt, waaronder Barbados, Jamaica & Guyana. Met de ontwikkeling van de nieuwe producten, zal Fernandes Ice Cream haar vleugels verder uitbreiden in de regio.