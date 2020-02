Zonnebloem-dyari moet creatieve ontwikkeling onder jeugd stimuleren

Staatsolie heeft op maandag 17 februari de Zonnebloem-dyari gelaunched op de O.S. Dijkveld. Met dit initiatief moet de creatieve ontwikkeling onder de jeugd te Tout Lui Faut en omgeving gestimuleerd worden.

Staatsolie ondersteunt reeds de best presterende studenten van de GLO-, VOJ- en VOS- scholen in de omgeving, maar is van mening dat voor een evenwichtige gemeenschap ook de creatieve talenten van belang zijn.

De Zonnebloem-dyari zal de jongeren in Suriname daarom in contact brengen met andere, professionele organisaties op kunst-, cultuur- en sportgebied voor de verdere ontwikkeling van hun talent. De naam is gekozen omdat kinderen vaak het zonnetje in huis zijn. Het geel is ook terug te vinden in Staatsolie’s bedrijfskleuren.

De Zonnebloem-dyari is onderdeel van het ‘Dyari’-gemeenschapsontwikkelingsproject van Stichting Bromki Fu Tamara (BFT) voor jongeren van 6-12 jaar. Het project is ontwikkeld voor het Surinaamse kind en biedt toegang tot creatieve, recreatieve, culturele vorming en talentontwikkeling, meldt de oliemaatschappij.