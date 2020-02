Vuil verbranden op erf eindigt in beginnende woningbrand

Voor een huisbewoner aan de Kathestraat te Kwatta liep het maandagmiddag rond 14.50u bijna helemaal verkeerd af toen hij bezig was boomtakken te verbranden op het erf. Dit nadat tijdens het verbranden het plafond van de woning vlam vatte door vermoedelijk vliegvuur.

Het Korps Brandweer Suriname kreeg de melding van de woningbrand via het Surinaamse Command Center en dirigeerde ter plaatse. Een brandweervoorlichter zegt aan de redactie van Waterkant.Net, dat toen de manschappen ter plaatse arriveerden zij rook uit de woning zagen. De huisbewoner was toen ook al bezig het vuur te blussen met een tuinslag om een haspel.

De voorlichter zegt verder dat de manschappen direct hebben ingegrepen, waardoor de schade beperkt is gebleven tot het plafond. Ongeveer 1m2 van het plafond is verwoest door de brand. Het vliegvuur is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan en in het plafond terechtgekomen door de wind die op dat moment waaide.

Er deden zich verder geen persoonlijke ongelukken voor en de woning was wel verzekerd tegen brand. De politie van Munder heeft de zaak in onderzoek.