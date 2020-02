SOL: ‘Bericht over mogelijk brandstof tekort bij benzinepomp is onjuist’

Een bericht dat vandaag via WhatsApp werd verspreid, over een mogelijk tekort aan brandstof bij de benzine pompen in Suriname, berust niet op waarheid. Dat heeft oliemaatschappij SOL vandaag bekend gemaakt.

“Ga tanken & hou je tank de komende periode vol!” luidde de boodschap in dit bericht. Er zou volgens het bericht een schuld van de Surinaamse regering aan SOL zijn van 50 miljoen US dollars. Er zou volgens het bericht geen geld meer zijn voor olie leveringen en dus een schaarste aan de pomp ontstaan.

In een officieel bericht van SOL geeft de maatschappij echter aan dat het gedeelde bericht onjuist is en dat het bedrijf te allen tijden de normale brandstof leveringen en voorraad aan klanten heeft gehandhaafd.

Over een eventuele schuld, zoals in het bericht wordt genoemd, zegt SOL echter niets.