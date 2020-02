Personen in beeld die iets met verdwijning Sumanta te maken kunnen hebben

De Nederlandse politie heeft een aantal specifieke personen in beeld, die mogelijk iets te maken hebben met de verdwijning van de vermiste Sumanta Bansi uit Hoorn. Ze denken dat deze personen op de dag dat Sumanta verdween en ook de volgende ochtend met hun auto in de omgeving van het Robbenoordbos hebben rondgereden.

Ook is er een schep onder een brug in het Robbenoordbos in de Wieringermeer gevonden. Hierop zijn menselijke sporen aangetroffen. Volgens de politie kan dit betekenen dat de schep is gebruikt om de uit Suriname afkomstige Sumanta, die al twee jaar wordt vermist, in dit bos te begraven.

Dat kwam vanavond naar voren tijdens het programma Opsporing Verzocht. Sumanta Bansi is sinds 18 februari 2018 vermist. Ze was toen net 22 jaar oud en zwanger. Sumanta woonde destijds bij een bevriend echtpaar in Hoorn. Deze familie uit Hoorn heeft de vermissing niet gemeld. Tot op heden is onduidelijk wat daar de reden voor is.

De politie vermoedt dat Sumanta niet vrijwillig is verdwenen en dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. Dankzij intensief onderzoek zijn er belangrijke sporen aangetroffen in de vermissingszaak. Meerdere keren werd naar Sumanta’s lichaam gezocht in het Robbenoordbos, in de kop van Noord-Holland.

De politie heeft sterk het vermoeden dat Sumanta daar ergens is begraven.