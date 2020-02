Ministerie: ‘Muntbiljetten in omloop gebracht vanwege tekort aan munten’

De afgelopen tijd verschenen op diverse plaatsen in Suriname muntbiljetten van SRD 1,00 en SRD 2,50. De herkomst was onduidelijk, maar daar heeft het Surinaamse ministerie van Financiën verandering in gebracht:

Het ministerie laat zojuist weten dat zij vanwege een tekort aan pasmunten heeft besloten om de in 2004 uitgegeven muntbiljetten van SRD 1,00 en SRD 2,50 in omloop te brengen. Deze muntbiljetten zijn nog steeds een wettig betaalmiddel, omdat deze nimmer uit de circulatie zijn gehaald stelt het ministerie.

Met het in omloop brengen van deze muntbiljetten is de Centrale Bank van Suriname belast en zij beschikt over een navenante voorraad van deze muntbiljetten. Het Ministerie benadrukt dat geen ander doel wordt nagestreefd dan te voorzien in het tekort van pasmunten.

Dat laatste wordt door de overheid benadrukt, omdat er geruchten de ronde deden dat de overheid geld zou hebben bijgedrukt om overheidsuitgaven te betalen.