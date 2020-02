Man krijgt 500 SRD om cocaïne via postpakket te versturen

Voor het luttele bedrag van 500 SRD (ongeveer €55) nam een 26-jarige Surinaamse man een groot risico, toen hij cocaïne via een postpakket probeerde te sturen. Roché K. bood het pakket ter verzending naar het buitenland aan bij een postbedrijf in Suriname, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Bij controle door de douane werd cocaïne in het postpakket aangetroffen. Het pakket met inhoud is vervolgens voor verder onderzoek overgedragen aan de Narcotica Brigade. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat Roché het postpakket, inhoudende onder andere cocaïne, van de 28-jarige Anthony A. had ontvangen om te posten.

Roché ontving daarvoor 500 SRD van Anthony. Het gelukte de politie Anthony aan te houden na te zijn opgespoord op zijn woonadres. Hij ontkent de drugs aan Roché te hebben gegeven om te posten.

Hangende het onderzoek is het tweetal, na overleg met het Openbaar Ministerie, door de politie in verzekering gesteld meldt de politie.