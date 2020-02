Echtpaar Wattien-Tirep 70 jaar getrouwd

De onvoorwaardelijke liefde van Max en Theresa Wattien voor elkaar is bewezen met het platina huwelijk. Op 16 februari 2020 heeft DC Audrey Hankers van Wanica Zuid-Oost, namens de regering, de felicitaties overgebracht aan het echtpaar en de familie. Het koppel gaf elkaar 70 jaar terug op 16 februari het jawoord.

Uit dit huwelijk zijn er 13 kinderen geboren. Daarna is het echtpaar rijkelijk gezegend met 22 kleinkinderen en 23 achterkleinkinderen. Het geheim van Wattien-Tirep is elkaar vergeven en de kracht van God. Onder het genot van lekker eten, drank, muziek en veel liefde werd het 70-jarig huwelijk gedacht.

“Dit is een byzonder moment,” sprak districtscommissaris Hankers erbij benadrukkend dat 70 jaar huwelijk heel zelden voorkomt. De burgermoeder legt in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) uit dat bekendmakingen over jubilea van huwelijksjaren via het ministerie van Binnenlandse Zaken de verschillende districtscommissariaten binnenkomen. Huwelijksjaren vanaf 50 jaar naar boven worden door de regering geëerd als een mijlpaal.

De aangewezen districtscommissaris van dat gebied brengt vervolgens de felicitatie uit aan het echtpaar met gestes waaronder een gesloten enveloppe met een geldbedrag en bloemstuk. Voorafgaande aan de afgifte van de geste geeft de districtscommissaris een uiteenzetting van het levensverhaal van het echtpaar aan de gasten.

DC Hankers geeft als boodschap mee onze ouders te koesteren, omdat zij meer waard zijn dan goud.