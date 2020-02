16-jarige jongen die na ruzie met vader van huis liep vermist

Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit van het korps Politie Suriname verzoekt de opsporing van de vermiste Mivaldo Jamal Rozenblad. De 16-jarige jongen is vanaf 6 februari vermist.

Mivaldo is op donderdag 06 februari 2020, na een woordenwisseling met zijn vader, van diens woning, aan de Bolaweg in het district Wanica, vertrokken met onbekende bestemming. Sedert dien is hij niet huiswaarts gekeerd.

Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze jeugdige vermiste wordt verzocht om kontakt te maken met de Afdeling Jeugdzaken op het telefoonnummer 404689; de Command Centre (voorheen Centrale Meldkamer) op 115 of de dichtst bijzijnde politiepost.