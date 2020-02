Tent van illegale goudzoekers aangetroffen en ontmanteld, 1 goudzoeker aangehouden

Hedenochtend is de Mobiele Eenheid (ME) in Suriname tijdens surveillance gestuit op een tent van illegale goudzoekers nabij de zogeheten Mayo mijn in het district Brokopondo. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de aangetroffen tent is ontmanteld en dat er een 25-jarige illegale goudzoeker is aangehouden (foto).

De ME kwam de tent op het spoor nadat zij omstreeks 09.30u een tiental porknokkers aantrof in de Mayo mijn. Er werden enkele traangas granaten afgevuurd waarna de mannen via een paadje vluchtten. De ME volgde het paadje en trof de tent van de porknokkers aan.

Bij een onderzoek zijn daar twee portofoons, een aantal mobiele telefoons, een kookplaat, hamers, koplampen en andere voor goudwining bestemde voorwerpen aangetroffen. De spullen zijn in beslag genomen genomen. De aangehouden porknokker Romario J. werd afgevoerd naar station Bronsweg voor verdere afhandeling.

Eerder in de ochtend stuitte dezelfde surveillance eenheid op meer dan 50 porknokkers bij de waistedump van de Royal Hill mijn. De groep die verspreid was, werd verjaagd door het afvuren van in totaal 11 traangas granaten. Nadat de mannen op de vlucht sloegen was ook de Royal Hill waistedump vrij van porknokkers.