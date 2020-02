Inheemse organisaties doen ook mee met protestactie

De organisaties binnen het Inheems platform Eenheid en Solidariteit in Alliantie en Vooruitgang (ESAV), doen ook mee aan de grote protestactie vandaag op het Onafhankelijkheidsplein. ESAV verklaard zich in een persbericht solidair met de stakingsactie.

Hieronder het persbericht van het platform: “De organisaties, binnen het Inheems platform ESAV zijn na overleg over de situatie in het land ten aanzien van de financiële crisis tot het besluit gekomen dat ook de Inheemse gemeenschap zwaar zal worden getroffen met name de gemeenschap in het binnenland.

Wij ervaren de verduistering van gelden door de overheid als corruptie. De vernietiging van de natuur door de Surinaamse overheid en de geldschieters van de regeringspartij NDP waardoor de grondenrechten van de oorspronkelijke bewoners worden vertrapt, ervaren wij als onderdrukking van de Inheemse gemeenschap.

De inmenging in dorps aangelegenheden, waar het traditioneel gezag wordt ondermijnt en beledigd zijn voor ons een teken dat men bezig is verdeeldheid te zaaien. Het platform ESAV verklaard zich solidair met de stakingsactie van maandag 17 februari 2020. Hierbij doen wij een oproep aan iedereen en in het bijzonder de Inheemse gemeenschap om een krachtig signaal af te geven.

Wij eisen dat onze Inheemse collectieve grondenrechten in de grondwet van Suriname worden erkent. Deze eis geldt voor elke regering die zich aandient in Suriname”.