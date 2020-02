Minister Dikan ondersteunt expositie André Mosis

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling ondersteunt de kunstexpositie van André Mosis. De kunstexpositie is gisteren (zaterdag 15 februari) begonnen in restaurant Tembe in het Waaggebouw. De Surinaamse kunstenaar Mosis, die meer dan 30 jaar ervaring heeft, organiseert samen met Leo Sampai, een kunstexpositie om elementen van de marron cultuur tentoon te stellen.

Tijdens een bezoek afgelopen woensdag aan de minister, heeft Mosis hem aangeboden om de opening van de kunstexpositie te doen. Volgens Mosis staat deze expo in Suriname, in het licht van samenwerken. Behalve zijn werken, zijn ook verzamel houteninterieur van Sampai te zien. Deze houten interieur wordt verzameld in diverse dorpsgemeenschappen in het binnenland.

De kunstwerken die tentoon worden gesteld tijdens de expo, laten elementen uit de marroncultuur zien die bedreigd worden. Mosis legt uit dat met de expo hij aandacht vraagt van de marrons. De aandacht kan volgens hem door belangstelling te tonen. Hij wil dat er meer belangstelling is voor kunst en dat men begrijpt waarover het gaat en wat de waarde ervan is. “Kunst aan de muur, is waarde aan de muur”, benadrukt hij.

Minister Dikan was ingenomen met de geboden mogelijkheid om de opening van de expo te verrichten. Hij liet weten altijd belangstelling te hebben gehad voor cultuur. “Cultuur is je identiteit en kan je verder brengen”, aldus de minister. Hij liet verder weten dat men niet alleen open moet staan voor behoud en conservering van cultuur, maar dat modernisering hierbij een belangrijk aspect is. Dikan is de mening toegedaan dat men nog angstig is voor modernisering van de cultuur.

Hoewel de minister een druk schema heeft voor de komende periode, had hij Mosis beloofd om zijn agenda te herzien en tijd vrij te maken om toch de opening van de expositie te kunnen verrichten. De opening vond zaterdag om 18.00 plaats. De expo duurt van 15 februari tot en met 29 februari.