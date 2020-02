Man met illegaal vuurwapen aangehouden bij controlepost Klaaskreek

De politie van de controlepost Klaaskreek in het Surinaamse district Brokopondo, heeft vrijdag een man aangehouden die een illegaal vuurwapen in zijn bezit had. Het gaat om het wapen dat op de foto hierboven te zien is.

Bij onderzoek is naast het wapen ook een doos met patronen aangetroffen en in beslag genomen. In totaal had de man 52 patronen in zijn bezit. De verdachte kon geen machtiging van het vuurwapen tonen.

De man werd na zijn aanhouding overgebracht naar het bureau voor verdere afhandeling van de zaak. Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname is de verdachte in verzekering gesteld.

De politie van Regio Midden heeft de zaak in onderzoek.