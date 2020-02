BvL/ALS: ‘Leraren buigen niet voor intimidatie!’

De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) hebben vandaag een ernstig beroep gedaan op alle onderwijsgevenden om de protestactie, tegen wat zij noemt het huidig ‘wanbeleid’, op maandag 17 februari massaal te ondersteunen.

“Uw dag is gedekt en er kunnen geen disciplinaire maatregelen getrofen worden tegen u. Leraren maken gebruik van hun democratisch recht om te protesteren en buigen niet voor intimidatie!!!” aldus de besturen zondag in een brief aan hun leden.

Afgelopen vrijdag had het Surinaamse ministerie van Onderwijs in een brief aan leerkrachten, schoolleiders en directeuren gedreigd met disciplinaire maatregelen, als zou blijken dat scholen gesloten zouden zijn op maandagochtend 17 februari.

Dit weekend werd bekend dat NDP-fractielid tevens ondervoorzitter van het parlement Melvin Bouva boos is dat leerkrachten worden opgeroepen voor deelname aan een ‘politieke’ protestdemonstratie tegen de regering. Maar de onderwijsbonden zijn duidelijk in hun brief en roepen daarin op om te protesteren tegen het wanbeleid van de huidige regering.

“De BvL en de ALS maken zich zeer ernstig zorgen over de slechte financieel-economische situatie van ons land en in het bijzonder de situatie rondom de kasreserve en de Governor van de Centrale Bank van Suriname” is te lezen in de brief: