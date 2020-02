Voorlichtingsbijeenkomst pesticiden gebruik in Pomona

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op de Openbare School te Pomona een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden met als thema “Het verantwoord gebruik van pesticiden”. De bijeenkomst is gehouden op donderdag 13 februari en is verzorgd door Carmen van Dijk, waarnemend Hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen.

De bijeenkomst was bedoeld voor eenieder van het ressort Pomona. Er is gesproken over de gevolgen van het onjuist gebruik van pesticiden, beschermende maatregelen en opslag. Ook de Triple rinse en spuittechniek zijn aan de orde geweest. Vanuit het goed opgekomen publiek was er ook extra belangstelling voor het gebruik van kleding en attributen voor de persoonlijke bescherming, Personal Protective Equipment, PPE. De PPE is op basis van de werkzaamheden verschillend.

De aanwezigen hebben de gelegenheid aangegrepen om vragen te stellen over hun specifieke gevallen en hebben naar tevredenheid antwoord gehad. “Voor mij en ik denk voor alle overige aanwezigen, was het zeer leerrijk en interessant, ook de tijd van 18:00 uur is goed gekozen, we zijn dan in staat het te bezoeken, we hopen op meer van zulke bijeenkomsten”, aldus één van de aanwezigen.

Het beleid van het ministerie is erop gericht de gehele sector in Suriname duurzaam te ontwikkelen. Het juiste gebruik van pesticiden neemt in de sector een belangrijke plaats in en het ministerie zal de Surinaamse gemeenschap van informatie blijven voorzien, meldt LVV.