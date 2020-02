Ook McDonald’s biedt personeel mogelijkheid om te protesteren

De directie van de Surinaamse McDonald’s biedt haar personeel ook de gelegenheid om deel te nemen aan de grote protestactie aanstaande maandag. In een bekendmaking aan het personeel wordt meegedeeld dat er medewerking wordt verleend aan degenen die willen participeren aan de protestactie.

Alle personeelsleden dienen zich normaal aan te melden aan het werk. Er wordt om 9.30u verzameld bij het restaurant te Spanhoek. Personeel van de Hermitage Mall worden om 09.00u opgehaald met een bus. Om 11.00u keert het personeel terug naar het restaurant.

De directie roept tot slot in de brief ook personeelsleden die vrij zijn om niet thuis te blijven en de actie te ondersteunen. Trekker van de actie, Stephano Biervliet, is er van overtuigd dat er massaal gehoor gegeven zal worden aan zijn oproep om alles maandag plat te leggen.

Langzamerhand wordt er nu vanuit alle sectoren in Suriname ondersteuning toegezegd voor de protestactie.

De bekendmaking van de directie van McDonald’s aan haar personeel.