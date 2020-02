Klant commerciële sekswerkster beroofd in hotelkamer

Een 24-jarige klant van een commerciële sekswerkster is deze week beroofd in een hotelkamer in Paramaribo. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de jongeman samen met zijn vriend naar de Timmermanstraat was geweest om te ontspannen met commerciële sekswerksters.

De vriend ging toen met één naar een kamer. Hij gaf zijn 24-jarige vriend zijn tas die hij bij zich had om even te houden. De 24-jarige jongeman verveelde op een gegeven moment en vroeg daarna ook een Surinaamse commerciële sekswerkster om seks te hebben. De dame gaf hem aan dat hij daarvoor SRD 150 moet betalen. De jongeman ging akkoord en ging met haar ook in een kamer.

Tijdens het intiem moment haaste de dame de jongeman. De 24-jarige raakte verhit en dreigde haar te mishandelen als ze hem door zou haasten. De vrouw raakte toen ook boos en ging uit de kamer. De jongeman haaste zich toen om zijn kleren weer aan te doen om haar achter na te gaan.

Op een gegeven momemt kwam een man gewapend met een kapotte fles in de kamer en zei tegen de 24-jarige dat hij de man is van de vrouw. Hij greep vervolgens de tas van de jongeman en rende uit de kamer. De 24-jarige deed aangifte van het voorval bij de politie. De politie in Suriname werkt aan de opsoring en aanhouding van de verdachte.