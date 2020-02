Duizenden handtekeningen voor petitie om Surinamer niet uit te zetten

In Nederland is een petitie gestart om te voorkomen dat de Surinaamse dakloze George Robinson Ost (65) op 17 februari op het vliegtuig naar Suriname wordt gezet. De man heeft geen verblijfsvergunning, maar leeft al 22 jaar in Utrecht. Bijna 4.000 mensen hebben de petitie getekend.

“George, in 1954 geboren in Suriname, woont en werkt al 22 jaar in Utrecht. Nu wordt hij op 17 februari 2020 uitgezet naar Suriname, waar hij zich niet thuis voelt. Utrechters en de gemeenteraad van Utrecht vechten voor George, zodat hij in Utrecht blijft. Het is inhumaan dat George na 22 jaar weg moet, vooral omdat Suriname en Nederland ooit één land waren” aldus de tekst bij de petitie.

De petitie om George in Utrecht te houden is gestart door Trudy Leerink. “Ik las het bericht en toen dacht ik dit kan niet. Het is zo dichtbij en een Utrechter, dus er schoot door m’n hoofd: ik ga er iets aan doen” zegt ze tegen De Utrechtse Internet Courant.

Afgelopen donderdag zijn er over het lot van George ook vragen gesteld in de Utrechtse gemeenteraad.