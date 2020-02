Dienstauto onbeheerd achtergelaten in bosschage te Coronie

Een dienstauto van de Surinaamse overheid is onbeheerd achtergelaten in een bosschage te Coronie waar de weg gemaakt wordt niet ver van controlepost Burnside. Het gaat om een Chevrolet Colorado pick-up met kentekennummer 22-88.

De redactie van Waterkant verneemt van voorbijgaande autobestuurders dat er niemand in de auto en in de nabije omgeving te bespeuren is. Het voertuig is op slot.

Hoe de pick-up daar precies terecht is gekomen is vooralsnog onduidelijk. Het vermoeden bestaat sterk dat de dienstauto van de weg is gevlogen en daar is beland. Dit vanwege de plaats en positie waar het voertuig is (zie foto’s onderaan).

Waterkant verneemt verder dat er geen melding van het voorval binnen is bij het Command Center in Suriname noch de politie van Coronie. Nadere updates volgt. Bekijk hieronder meer foto’s: