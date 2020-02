16-jarige Nickeriaanse scholiere Nathalie Welzijn vermist

Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit van het korps Politie Suriname verzoekt de opsporing van de vermiste Nathalie Welzijn. De 16-jarige in Nickerie geboren en wonende scholiere is vanaf 6 februari vermist.

Volgens de Surinaamse politie is zij op vrijdag 06 februari 2020 omstreeks 07.15 uur van huis vertrokken om de school te bezoeken. Tussen 09.00 uur en 10.00 uur is zij door haar oom gesignaleerd samen met een vriendin bij de Centrale Markt van Nieuw Nickerie. Zij waren eten aan het kopen.

Ze was gekleed in een zwarte korte catsuit, rode slippers met witte strepen. Sedertdien is zij niet huiswaarts gekeerd.

Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om kontakt te maken met het bureau Nieuw Nickerie op het telefoonnummer 0231530; de Command Centre (voorheen Centrale Meldkamer) op 115 of de dichtst bijzijnde politiepost.