Echtpaar Dompig – Clark 60 jaar gelukkig getrouwd

Het super verliefd echtpaar Dompig – Clark herdacht op donderdag 13 februari haar Diamantenbruiloft in Suriname. Het echtpaar is er trots op dat ze 60 jaar gelukkig is getrouwd en geeft aan dat geduld, liefde en wederzijds begrip de basis zijn voor dit gezegend huwelijk.

De heer August Dompig is geboren op 3 april 1934 te Paramaribo en Mevr Gloria Gladys Clark op 19 januari 1932. Het echtpaar leerde elkaar kennen in het district Marowijne. “Het was meteen liefde op het eerste gezicht”, blikt het echtpaar terug.

Het echtpaar Dompig – Clark is gezegend met 4 kinderen, 9 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Dhr Dompig heeft onder andere gewerkt bij Suralco en heeft ook als prijscontroleur gediend. Zijn hobby is muziek maken. Hij is een bekende trompettist en heeft jarenlang in de Torarica band gezeten.

Mevr Dompig – Clark zat in de verpleging en heeft als verpleegster en als vroedvrouw gediend.

In verband met dit heugelijk feit heeft het echtpaar bezoek de felicitaties ontvangen namens president Bouterse, de firstlady en districtscommissaris Mike Nerkust. Namens de Surinaamse president is ook de gebruikelijke enveloppe en een bloemstuk aan het echtpaar overhandigd.