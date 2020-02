Man en vrouw die cocaïne in dozen probeerden te posten vast

De 29-jarige Ada, P. is op zaterdag 1 februari door de afdeling Narcotica Brigade aangehouden. De vrouw heeft in de maand juni 2019 en januari dit jaar een dozen ter verzending aangeboden bij één van de postbedrijven in Paramaribo. Tijdens controle door de douane recherche werden hoeveelheden cocaïne in de dozen aangetroffen en in beslag genomen.

Ada werd opgespoord en aangehouden. Daartoe gevraagd verklaarde zij dat zij die twee dozen gepost had in opdracht van haar buurman de 36-jarige Clifton,O. Ada werd hangende het onderzoek in verzekering gesteld aldus het Korps Politie Suriname.

Op maandag 3 februari meldde Clifton, O. zich aan op de afdeling Narcotica Brigade. Hij gaf toe dat hij Ada de dozen inhoudende onder andere cocaïne gegeven had om voor hem te posten. Clifton is het afgelopen jaar twee keer aangehouden voor het posten van dozen waarin cocaïne verstopt was. Evenals Ada is Clifton ook in verzekering gesteld ter zake overtreding van de Wet Verdovende Middelen.

De dozen met drugs werden vervolgens overgedragen aan de Narcotica Brigade, die ook belast werd met het verder onderzoeken van deze strafzaak meldt de Surinaamse politie.