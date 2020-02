Zieke minister Lilian Ferrier noemt geruchten over afwezigheid ‘rotzooi’

De Surinaamse minister Lilian Ferrier heeft vandaag gereageerd op geruchten over haar langdurig ziekteverlof. Via social media werd haar afwezigheid in verband gebracht met de perikelen rond haar zoon, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname Robert-Gray van Trikt. In werkelijkheid heeft de bewindsvrouwe een armfractuur opgelopen.

Boze tongen beweerden dat Ferrier plotseling ‘ziek’ zou zijn geworden na het nieuws over het ontslag van haar zoon Robert. Maar de Surinaamse krant Times of Suriname meldt vandaag dat Ferrier in december thuis uitgegleden is en daarbij haar arm zou hebben gebroken. Ze is sindsdien met ziekteverlof en zal op 20 maart haar werk hervatten.

Ferrier zegt tegen de krant als reactie op de geruchten, dat ze niet wil ingaan op rotzooi. De minister zegt dat ze zich nu bezighoudt met de kwestie van de Centrale Bank van Suriname, waarbij haar zoon is aangehouden en ingesloten.

Minister Lilian Ferrier is het nichtje van Johan Ferrier, de laatste gouverneur en eerste president van Suriname. Ze studeerde klinische en ontwikkelingspsychologie aan de universiteit van Leiden. In april 2018 nam zij het roer over van Robert Peneux op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Tijdens haar jaren als adviseur kreeg ze de bijnaam iron lady (ijzeren dame).