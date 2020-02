Rattenpoep en stof op producten in smerige supermarkt

Tijdens controle werkzaamheden afgelopen maandag in Suriname, zijn de bestuursambtenaren van het ressort Latour gestuit op een bijzonder smerige supermarkt. Overal zat vol rattenpoep en stof, zelfs op de rekken en de producten. Dat meldt de bestuursdienst Paramaribo Zuidwest.

De winkelier in kwestie is aangesproken over de hygiëne in zijn winkel. Er is een rapport ter plekke opgemaakt. Deze zal via districtscommissaris Grauwde opgestuurd worden naar het Surinaamse ministerie van Handel, Industrie en Toerisme om op te treden tegen deze winkelier.

Meer foto’s hier: