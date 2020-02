Kabinet verleent toestemming voor protestactie op Onafhankelijkheidsplein

Het kabinet van de president in Suriname heeft gisteren toestemming verleend aan activist Stephano Biervliet, om gebruik te maken van het Onafhankelijkheidsplein voor zijn geplande protestactie aanstaande maandag. De directeur laat in een brief aan Biervliet weten dat er geen bezwaar bestaat om gebruik te maken van het plein voor zijn protestmanifestatie van 09.00u tot 16.00u.

Er wordt toestemming verleend onder enkele voorwaarden zoals: Naast toestemming van het Surinaamse kabinet, moet ook toestemming gevraagd en verkregen worden van de districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost. Het plein binnen enkele uren na beëindiging de actie weer geheel wordt schoongemaakt. De voorschriften en reglementen in acht worden genomen.

De activist heeft maandag 11 februari officieel toestemming gevraagd aan de directeur van het kabinet om gebruik te maken van het plein. Dit nadat districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost eerder heeft laten weten, dat voor het verkrijgen van een vergunning voor een activiteit op het plein, eerst toestemming nodig is van het kabinet van de president.

Biervliet gaf in zijn verzoek aan, dat publiekelijke uitlatingen van de president afgelopen week, het gerechtvaardigd vertrouwen van toestemming, naast het bestaand grondrecht is gewekt. Het onderwerp en benaming van de actie zijn: ‘WEG MET DE NDP’. Directeur van het kabinet, Eugene van der San, wens de activist succes toe met zijn evenement.

Hieronder de brief: