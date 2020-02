Bejaarde man (82) in auto overleden onderweg naar ziekenhuis

In Suriname is een bejaarde man afgelopen maandag in een auto overleden. De 82-jarige man werd met de auto naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek, toen hij onderweg in het voertuig kwam te overlijden. Dat meldt de Surinaamse krant Times of Suriname.

In eerste instantie werd een ambulance ingeschakeld maar de man bleek al overleden te zijn. Dit werd bevestigd door een ingeschakelde arts die de dood vast stelde.

Volgens de krant was de overleden man waarschijnlijk een bloeddrukpatiƫnt. Hij was onderweg naar het ziekenhuis alwaar hij behandeld zou worden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, heeft de politie het stoffelijk overschot aan de nabestaande afgestaan.