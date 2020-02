Verstuur een romantische roos naar jouw lobiwang in Su via PakketjeSuriname.nl

Na het daverend succes van vorig jaar biedt PakketjeSuriname.nl nogmaals de dienst aan om op Valentijnsdag een rode Valentijnsroos naar jouw geliefde in Suriname te versturen. En dat voor maar 9,99 euro!

Omdat sommigen hun vriend, vriendin of misschien zelf opa of oma op een dag als Valentijnsdag moeten missen zorgt Pakketje Suriname ervoor dat je een prachtige roos tot aan de deur van de persoon in kwestie kan laten bezorgen.

Daarbij mag je ook een persoonlijke tekst bijvoegen, om de persoon naar wie je het stuurt extra speciaal te laten voelen. Je kunt jouw bestelling plaatsen op www.pakketjesuriname.nl/valentine

Bestellen kan 24 uur van tevoren.

Pakketje Suriname staat bekend om haar betrouwbare en snelle service. Voor uw romantische gebaar naar uw lobiwang in Suriname bent u bij hen dus aan het juiste adres.