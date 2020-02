Rehabilitatie wegstrekking Jenny-Henar vordert gestaag

De rehabilitatie van de wegstrekking Jenny (Coronie)-Henar (Nickerie) vordert gestaag. De weg is al voor een groot deel voorzien van een asfaltlaag. Sinds kort is de Surinaamse aannamer Baitali Group NV gestart met het maken van inritten en plaatsen van buizen voor de afwatering.

Rino Tjong A Hung, projectmanager van het directievoerend consortium NV Sintec/ILACO zegt, dat met het maken van de inritten en plaatsen van buizen, twee weken geleden een aanvang is gemaakt. De verwachting is dat deze werkzaamheden de komende twee maanden afgerond zullen zijn.

De herasfaltering van de wegstrekking Jenny-Henar geschiedt in drie fasen te weten: Jenny-Ingikondre, Ingikondre-Burnside en Wageningen-Henar. Het gaat in totaal om 79 kilometer, waarvan 53 kilometer in zeer slechte staat verkeerde.

Het startsein voor de rehabilitatie van de wegstrekking in Suriname werd in oktober 2018 gegeven door president Desi Bouterse.