Project moet Brownsberg Natuur Park weer in oude glorie herstellen

Vrijdag 14 februari 2020 vindt de officiële launch plaats van het Public Private People Partnership project (PPPP) voor het Brownsberg Natuur Park. Daarbij kunnen private bedrijven zich inschrijven voor de restauratie en exploitatie van het Brownsberg Plateau en de voortzetting ontwikkeling van natuurtoerisme en gemeenschapsontwikkeling in het gebied.

Het Brownsberg Natuur Park is een natuurreservaat dat gelegen is in het district Brokopondo van Suriname. Het gebied ligt op een heuvel met een 515 meter hoge top en is rijk aan flora en fauna. Net als grote delen van Suriname is ook dit gebied bedekt met het tropisch regenwoud dat deel uitmaakt van het Amazoneregenwoud.

Er zal na toewijzing door de selectiecommissie – bestaande uit deskundigen met een relevante achtergrond- een overeenkomst, volgens de vergunningsvoorwaarden, worden gesloten tussen de geselecteerde private investeerder en de overheid. In dit traject zullen de partijen ondersteund worden door Conservation International Suriname als belangrijke partner, met input van de lokale gemeenschap van Brownsweg.

De inschrijving is open voor zowel binnen- als buitenlandse investeerders, bij voorkeur in de natuurtoerisme-sector en met kennis van lokale omstandigheden.

Conservation International Suriname (CIS) ondersteunt dit project in het kader van haar ‘Groene Groei Strategie’, waarbij duurzame groei, toegevoegde waarde, ondernemerschap en toename werkgelegenheid (lokale) bevolking, de uitgangspunten zijn.

Dit PPPP-project moet het Brownsberg Natuur Park geleidelijk aan weer in zijn oude glorie herstellen op basis van moderne ondernemingsinzichten.