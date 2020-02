Directeur Pensioenfonds Suriname ontkent ‘stelen pensioengelden’

Gisteren werd door Facebook pagina ‘Mijn Suriname’ een bericht over de vermeende diefstal van gelden van het Pensioenfonds Suriname gedeeld. In dat bericht werd gesteld dat er gelden van het pensioenfonds, dat een beleidsgebied is van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, zouden zijn opgenomen en gebruikt door de regering.

“Het pensioenfonds omvat de pensioenen van alle ambtenaren maar ook de aangesloten particulieren. De rekeningen lopen bij Finabank. Michael Miskin, voorzitter van het pensioenfonds is de rechterhand van Ronald Hooghart. Miskin zit nu in grote problemen” aldus het bericht.

Michael Miskin, die vanaf 2016 directeur is van het Pensioenfonds Suriname, ontkent vandaag in Dagblad Suriname echter dat er sprake zou zijn van ‘stelen pensioengelden’ en noemt de berichten ‘uit de lucht gegrepen’ en onmogelijk.

Volgens hem gaan de middelen ook niet via de Finabank zoals in het bericht wordt gesuggereerd, maar via de DSB. Miskin noemt het ‘fake’.