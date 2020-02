Vragen rond benoeming Proeve als governor Centrale Bank van Suriname

Nadat de Surinaamse regering zondag bekend maakte dat zij Sigmund Proeve voordraagt als waarnemend governor Centrale Bank van Suriname, was dit hèt gesprek op social media. Één van de zaken die daarbij naar voren kwam is dat zijn benoeming tot governor juridisch gezien niet mogelijk zou zijn.

Proeve zou in het verleden een strafrechtelijke onderzoek en vonnis tegen zich gehad hebben, in de casinozwendel zaak van de vermoorde ondernemer Vinod Parbhoe. Artikel 22 van de bankwet zegt dat de governor geen strafrechtelijk onderzoek tegen zich gehad mag hebben.

Het hebben van een vonnis is niet nodig, een onderzoek is al genoeg om de persoon te diskwalificeren als governor. Indien Proeve tot governor benoemd wordt, handelt men dus in strijd met de wet zeggen critici. Hoe dit vraagstuk opgelost zal worden is nog onbekend.

Vrijdag werd ook bekend dat de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) zich in collectieve zin verzet tegen de benoeming van Proeve. De bankiers zouden schriftelijk aan president Bouterse hebben meegedeeld, bezwaren te hebben tegen een benoeming van Proeve tot de volgende governor op de Centrale Bank van Suriname.