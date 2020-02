VIDEO: Katja Schuurman in Suriname voor nieuw TV programma

De bekende Nederlandse actrice, zangeres en presentatrice Katja Schuurman is momenteel in Suriname. Ze is daar samen met Barrie Stevens (75), Peter Faber (76), Willibrord Frequin (78) en Gerard Cox (79) voor het TV programma Beter laat dan nooit.

In het programma, dat vanaf 22 april te zien is op RTL 4, gaan de mannen samen met Katja naar Midden- en Zuid-Amerika. Tijdens hun reis door Suriname, Mexico, Cuba en Brazilië maken ze kennis met de verschillende culturen en gebruiken.

De roots van Katja liggen overigens ook in die regio. Zo werd haar moeder Sonja Bos Verschuur geboren op Curaçao en werd haar overgrootmoeder Judith Emelina Elisabeth Berchenhorst in 1892 in Paramaribo geboren.

Suriname is het eerste land dat de groep aandoet. Daar werden ze afgelopen weekend op de Surinaamse internationale Johan Adolf Pengel luchthaven ontvangen met zang en dans. Allemaal voor het programma natuurlijk.

Bekijk de beelden hier:

KATJA SCHUURMAN MET BARRIE STEVENS, GERARD COX, PETER FABER EN WILLIBRORD FREQUIN NAAR SURINAME VOOR HET PROGRAMMA "BETER LAAT DAN NOOIT" RTL 4. WAT EEN GEWELDIGE ONTVANGST. THAT'S SURINAME MY COUNTRY 🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷 Posted by Cheryll Dolorita van Leeuwaarde on Sunday, 9 February 2020