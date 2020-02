VIDEO: Enorme rookontwikkeling bij Staatsolie Power Company Suriname, machine in brand

Bij de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) aan de Sir Winston Churchillweg 79, was er zojuist een enorme rookontwikkeling te zien. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een machine bij de warmtekrachtcentrale van de SPCS vlam had gevat.

Volgens Staatsolie is er brand uitgebroken in een van de machinehallen waarbij er sprake is geweest van rookontwikkeling. De procedures voor het handelen in geval van een calamiteit zijn ingezet waarbij de hulpdiensten direct zijn ingeschakeld. De brand was rond 18.08 uur onder controle. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Een van de machines heeft vlam gevat waardoor de rookontwikkeling ontstond. In de machinehal staan vier machines opgesteld. De stroomvoorziening is niet in gevaar.

Het management van SPCS gaat gelijk van start met een onderzoek naar de oorzaak.

Er ontstond een enorme rookontwikkeling welke goed te zien is op het filmpje hieronder. Het Command Center kreeg de melding rond 17.55u binnen waarna twee wagens van het Korps Brandweer Suriname zich naar de locatie spoedde.

De ingeschakelde brandweer hoefde niet in te grijpen omdat Staatsolie zelf al direct maatregelen had genomen. Op de foto hierboven is te zien hoe de wagens weer terug keren van de power plant, nadat de situatie geheel onder controle was.

Beelden van de rookontwikkeling:

