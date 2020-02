VIDEO: NPS hekelt actie van NDP’ers die aan vlaggen NPS komen

De Nationale Partij Suriname (NPS) is niet te spreken over het gedrag van mensen in kleding van de Nationale Democratische Partij (NDP), die aan de vlaggen van de NPS komen. In een filmpje dat deze week via social media verspreid werd en hieronder is geplaatst, is goed te zien op welke manier de NDP’ers te werk gaan.

In het filmpje zien we een grote groep mensen gestoken in kleding van de NDP, die voor een woonhuis waar een vlag van de NPS is geplaatst staan te joelen. Onder luid gejuich klimt een man op de schutting met een NDP vlag. Een collega van hem staat inmiddels ook al op de schutting te zwaaien met een NDP vlag.

De man wordt flink aangespoord en pakt een hamer waarmee hij de NDP vlag vastspijkert aan de vlaggenstok van de NPS vlag. Dit zodanig dat de NDP vlag boven de andere vlag uitsteekt. Op de achtergrond wordt flink gelachen en wordt de actie bejubelt.

Dit geval staat niet op zich, zegt de NPS tegen de Surinaamse krant De Ware Tijd. In Tammenga is een NPS vlag de afgelopen week gemolesteerd. Hetzelfde heeft zich dinsdag voorgedaan in Paramaribo-Noord, waar er een NPS-vlag van iemands erf is verwijderd die niet thuis was.

De partij heeft het gebeuren ook al gerapporteerd aan het Onafhankelijk Kiesbureau.

Dit zijn toch barbaarse ruzie zoeker, die de vlaggenstok van de NPS vernietigd.Ik vraag me af als we zo de verkiezing in zullen gaan.Wat doet de nieuwe wet die aangenomen is in D. N. A. met deze gasten.Ik dacht dat Suriname leefbaar moet zijn voor alle bewoners.Geen uitzondering op Geloof, politieke partij of ras.KAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN POLITIE, WAT HIER AAN DOEN. Posted by Sijp Iske on Sunday, 2 February 2020