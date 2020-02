VIDEO: Borgoe meets Parbo Indoor Festival op zaterdag 11 april 2020

Na onze gezellige Bakka’Na Party presenteren BORGOE & PARBO je op zaterdag 11 april 2020 weer het jaarlijkse *BORGOE meets PARBO* Indoor Festival in de Maassilo Rotterdam! Kaarten zijn alleen vandaag nog slechts 10 euro via www.borgoe.party.

Op de zaterdag in het PAASweekend kun je in diverse area’s van de Maassilo de echte SU vibe proeven en gaan we helemaal los om alvast in de voorjaarsstemming te komen! Check ook het filmpje hierboven van de vorige keer.

We gaan zaterdag 11 april lekker op z’n Surinaams feesten met de leukste artiesten van dit moment. En natuurlijk is er ook weer lekker eten! Dus wil je de echte Bakka’Na en Su sfeer herleven maar kun je niet zo lang wachten, kom dan de zomer inluiden in de Maassilo Rotterdam! * Zet jezelf op aanwezig en nodig al die gezellige maties uit!

LET OP: TOEGANG VANAF 18 JAAR!!

BORGOE meets PARBO PAAS Party

zaterdag 11 april 2020

23.00u – 05.00u

Maassilo Rotterdam

Maashaven Zuidzijde 1-2

Toegang: 18+

Kaarten: www.borgoe.party