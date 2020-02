Bouterse draagt Sigmund Proeve voor als governor CBvS

Sigmund Proeve, Ex-directeur van De Surinaamsche Bank (DSB), is door president Desi Bouterse voorgedragen als de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dat melden diverse Surinaamse media vandaag.

De voordracht is opmerkelijk; gisteren schreef het Surinaamse Dagblad De West nog dat de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) zich in collectieve zin verzet tegen een eventuele  benoeming van Proeve tot de nieuwe governor van de bank.

Proeve moest in januari 2017 weg bij de DSB vanwege het door hem gevoerde beleid en omdat de bank in rode cijfers terecht was gekomen.