Wordt Karel Eckhorst de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname?

Na de aankondiging van de Surinaamse president Bouterse, dat hij maandag bekend zal maken wie de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname wordt, gaan op dit moment een aantal namen rond op sociale media. Daarbij wordt de naam van Karel Eckhorst steeds genoemd. Ook de naam van Siegmund Proeve is gevallen.

Volgens Bouterse is met één persoon in principe al overeenstemming bereikt om de job te aanvaarden. Er zouden nog afrondende gesprekken gevoerd worden. Ook zou reeds een antecendentenonderzoek zijn begonnen zei de president.

Eckhorst is geen onbekende bij de bank, hij was er eerder werkzaam en werkt momenteel voor de Worldbank. Proeve was eerder directeur van De Surinaamsche Bank NV maar werd in januari 2017 ontheven uit die functie.

Een andere naam die genoemd wordt is die van Gillmore Hoefdraad. Hij was vanaf 2010 ook al president van de Centrale Bank van Suriname en is sinds 2015 minister van Financiën.

Meer over Eckhorst in dit filmpje: