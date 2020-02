TV: De laatste 24 uur van Jörgen Raymann

Het EO-programma ‘De Laatste 24 Uur’ neemt de kijker mee op een bijzonder avontuur. “Het laat je stilstaan en ontdekken wat nu écht belangrijk voor je is. Voor wie je dankbaar bent, wat van waarde voor je is en wat jij voor anderen betekent,” vertelt EO-presentator Bert van Leeuwen. Op vrijdag 21 februari om 21:30 uur beleeft Jörgen Raymann zijn ‘laatste 24 uur’ bij de EO op NPO 1.

“Ik heb slecht nieuws, je laatste 24 uur zijn ingegaan.” Met deze boodschap klopt presentator Bert van Leeuwen thuis aan bij de in Suriname opgegroeide cabaretier Jörgen Raymann. Wat wil hij nog doen? Welke geliefden wil hij nog spreken? In het EO-programma ‘De Laatste 24 Uur’ maken we de ‘laatste uren’ van Jörgen Raymann van dichtbij mee.

Het programma zet zowel de BN’ers als de kijker aan het denken. Wat maakt je leven waardevol en spreek je dat ook uit naar je geliefden?