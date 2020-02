Man steelt lijn 10 bus in Suriname

Een wel heel opmerkelijke autodiefstal vanmorgen in Suriname; deze lijnbus werd vanmorgen vroeg rond 06.15u gestolen. Het ging om een blauwe lijn 10 passagiersbus. Volgens de eigenaar zou deze gestolen zijn op het parkeerterrein aan de Heiligenweg te Paramaribo.

“De chauffeur had de bus gestart en draaiend achtergelaten om even snel een kop koffie te halen. Op dat moment heeft iemand de kans gezien om in de bus te stappen en het voertuig weg te rijden” aldus de eigenaar.

Het duurde echter niet lang, want enkele uren later werd de bus gezien te Sunnypoint. De politie trof daarbij ook de dader ook. Hij bleek psychisch niet helemaal in orde te zijn.