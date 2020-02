RO plant grootse wandel- en trimloop bij jubileumviering

Het ministerie van Regionale Ontwikkelingen (RO) in Suriname organiseert in verband met haar 50-jarig bestaan een wandel- en trimloop. Dit vindt plaats op 4 april 2020. Minister Edgar Dikan heeft op 28 januari, de jaardag van het departement, tijdens een persconferentie een reeks van activiteiten aangekondigd in verband met de bigi yari.

Onderdirecteur Jennifer Jozefzoon – Wachter van het Onder-Directoraat Districtsbestuur en Decentralisatie, voorzitter van de Jubileumcommissie, zegt dat er gemikt is op ongeveer 1000 lopers. De loop wordt groter dan het aantal van de voorgaande jaren. “We willen meer”, aldus de commissievoorzitter.

Het thema van de wandel- en trimloop is ‘Waka wan gosontu waka meki den kilo saka’. De voorbereiding is in volle gang. De vergunning voor het evenement is ook al in orde. In verband met het jubileumjaar worden er ook truien met speciale opschriften in het kader van het 50-jarig bestaan gemaakt.

Het primair doel van de wandel- en trimloop is om medewerkers van het ministerie en andere overheidsdepartementen zover te krijgen om te bewegen en een gezonde levensstijl op na te houden. De bedoeling is, aldus Jozefzoon – Wachter, dat de gemeenschap ook de gelegenheid krijgt om mee te feesten met de RO- familie. De loop is open voor iedereen.