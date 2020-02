Première vertoning documentaire ‘Op hoop van Zichem’

Op 8 februari 1970 werd de eerwaarde heer Aloysius Zichem tot bisschop gewijd en ruim een jaar later op 13 oktober 1971 geïnstalleerd tot bisschop van Paramaribo. Mgr Zichem werd daarmee de eerste bisschop van Surinaamse afkomst. Hij is op 13 november 2016 heengegaan.

Op 8 februari wordt de 50steverjaardag van de bisschopswijding van Mgr. Zichem herdacht. Dit historische feit wil het RK Bisdom Paramaribo gedenken met een documentaire over zijn leven, in het bijzonder als bisschop van Paramaribo, en wat hij heeft betekend voor de rooms-katholieke kerk en voor de gehele Surinaamse samenleving.

De première van deze documentaire is op zaterdag 8 februari a.s. om 20:00 uur in de kathedrale basiliek aan de Henck-Arronstraat in Suriname. Ter dekking van de kosten van de productie van deze documentaire wordt van elke bezoeker een bijdrage van SRD 25,00 gevraagd.

Na deze première zullen er meerdere vertoningen volgen. De data worden alsnog bekendgemaakt.